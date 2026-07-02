Beasiswa Maung Kota Depok 2026 Resmi Dibuka, Simak Syarat dan Cara Mendaftarnya

jabar.jpnn.com, DEPOK - Pemerintah Kota (Pemkot) Depok melalui Dinas Sosial (Dinsos) resmi membuka pendaftaran Program Beasiswa Manusia Unggul (Maung) Tahun 2026.

Program tersebut ditujukan untuk membantu masyarakat kurang mampu memperoleh akses pendidikan tinggi melalui bantuan biaya pendidikan.

Kepala Dinas Sosial Kota Depok, Utang Wardaya, mengatakan program ini diprioritaskan bagi warga Kota Depok yang memenuhi seluruh persyaratan administrasi dan kriteria yang telah ditetapkan agar bantuan dapat disalurkan secara tepat sasaran.

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"Program ini diprioritaskan bagi warga Kota Depok yang memenuhi seluruh persyaratan administrasi dan kriteria yang telah ditetapkan agar bantuan dapat tepat sasaran," ujar Utang, Kamis (2/7).

Ia menjelaskan, calon penerima beasiswa wajib memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) Kota Depok serta berdomisili di wilayah Kota Depok.

Selain itu, pendaftar harus berstatus belum menikah. Ketentuan tersebut dikecualikan bagi tenaga pendidik Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang juga menjadi sasaran program beasiswa.

Bagi lulusan SMA atau sederajat, pendaftar merupakan lulusan paling lama dua tahun setelah dinyatakan lulus.

Sementara itu, bagi mahasiswa aktif, persyaratan yang harus dipenuhi antara lain berusia paling tinggi 22 tahun, sedang menempuh pendidikan pada semester empat saat mendaftar, serta memiliki Indeks Prestasi (IP) kumulatif minimal 2,75 pada semester terakhir.