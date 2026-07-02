Update Harga Emas dan Perak Antam Kamis 2 Juli 2026: Pecahan 0,5 Gram hingga 1 Kg Lengkap!

jabar.jpnn.com, BOGOR - Harga emas batangan PT Aneka Tambang Tbk (Antam) pada Kamis, 2 Juli 2026, kembali diperbarui.

Berdasarkan daftar harga resmi, emas batangan pecahan 1 gram dipatok sebesar Rp2.640.000, sedangkan harga setelah dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) 0,25 persen menjadi Rp2.646.600.

Untuk pecahan terkecil, yakni 0,5 gram, harga dasar tercatat Rp1.370.000 atau Rp1.373.425 setelah PPh.

Sementara itu, emas batangan berukuran terbesar, yakni 1 kilogram, dipasarkan dengan harga Rp2.580.600.000 atau Rp2.587.051.500 setelah pajak.

Berikut daftar harga emas batangan Antam per 2 Juli 2026, seperti dilansir dari laman logammulia.com

0,5 gram: Rp1.370.000

1 gram: Rp2.640.000

2 gram: Rp5.220.000

3 gram: Rp7.805.000

5 gram: Rp12.975.000

10 gram: Rp25.895.000

25 gram: Rp64.612.000

50 gram: Rp129.145.000

100 gram: Rp258.212.000

250 gram: Rp645.265.000

500 gram: Rp1.290.320.000

1.000 gram: Rp2.580.600.000

Selain emas batangan reguler, tersedia pula sejumlah edisi khusus.

Untuk Gift Series, harga emas pecahan 0,5 gram dipatok Rp1.440.000, sedangkan pecahan 1 gram dijual Rp2.790.000.