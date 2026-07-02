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Update Harga Emas dan Perak Antam Kamis 2 Juli 2026: Pecahan 0,5 Gram hingga 1 Kg Lengkap!

Kamis, 02 Juli 2026 – 14:00 WIB
Update Harga Emas dan Perak Antam Kamis 2 Juli 2026: Pecahan 0,5 Gram hingga 1 Kg Lengkap! - JPNN.com Jabar
Harga emas Antam hari ini, Kamis 2 Juli 2026, mengalami pembaruan. Simak daftar lengkap harga emas mulai 0,5 gram hingga 1 kilogram serta harga perak terbaru. Foto: Chatgpt

jabar.jpnn.com, BOGOR - Harga emas batangan PT Aneka Tambang Tbk (Antam) pada Kamis, 2 Juli 2026, kembali diperbarui.

Berdasarkan daftar harga resmi, emas batangan pecahan 1 gram dipatok sebesar Rp2.640.000, sedangkan harga setelah dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) 0,25 persen menjadi Rp2.646.600.

Untuk pecahan terkecil, yakni 0,5 gram, harga dasar tercatat Rp1.370.000 atau Rp1.373.425 setelah PPh.

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Sementara itu, emas batangan berukuran terbesar, yakni 1 kilogram, dipasarkan dengan harga Rp2.580.600.000 atau Rp2.587.051.500 setelah pajak.

Berikut daftar harga emas batangan Antam per 2 Juli 2026, seperti dilansir dari laman logammulia.com

0,5 gram: Rp1.370.000
1 gram: Rp2.640.000
2 gram: Rp5.220.000
3 gram: Rp7.805.000
5 gram: Rp12.975.000
10 gram: Rp25.895.000
25 gram: Rp64.612.000
50 gram: Rp129.145.000
100 gram: Rp258.212.000
250 gram: Rp645.265.000
500 gram: Rp1.290.320.000
1.000 gram: Rp2.580.600.000

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Selain emas batangan reguler, tersedia pula sejumlah edisi khusus.

Untuk Gift Series, harga emas pecahan 0,5 gram dipatok Rp1.440.000, sedangkan pecahan 1 gram dijual Rp2.790.000.

Harga emas Antam hari ini, Kamis 2 Juli 2026, mengalami pembaruan. Simak daftar lengkap harga emas mulai 0,5 gram hingga 1 kilogram serta harga perak terbaru.
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