Cuaca Jawa Barat 2 Juli 2026 Didominasi Cerah Berawan, Hujan Lokal Berpotensi Terjadi di Sejumlah Wilayah

jabar.jpnn.com, BOGOR - Kondisi cuaca di sebagian besar wilayah Jawa Barat pada Kamis (2/7/2026) diprakirakan didominasi oleh cuaca cerah hingga cerah berawan.

Masyarakat tetap diimbau untuk mewaspadai potensi hujan ringan berskala lokal yang diperkirakan terjadi di sejumlah wilayah pada siang hingga sore hari.

Berdasarkan prakiraan cuaca, pada periode pagi hari pukul 07.00 hingga 13.00 WIB, kondisi cuaca di wilayah Jawa Barat umumnya cerah hingga cerah berawan.

Cuaca yang relatif kondusif ini diperkirakan mendukung berbagai aktivitas masyarakat, baik di sektor transportasi, pertanian, maupun kegiatan luar ruang lainnya.

Memasuki siang hingga sore hari, yakni pukul 13.00 hingga 19.00 WIB, kondisi cuaca diprakirakan berubah menjadi cerah berawan hingga berawan.

Pada periode ini, terdapat potensi hujan ringan dengan cakupan lokal di beberapa wilayah, antara lain Kabupaten Bogor, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Cianjur, dan Kabupaten Bandung Barat.

Sementara itu, kondisi cuaca pada malam hari, mulai pukul 19.00 hingga 01.00 WIB, diprakirakan kembali didominasi cuaca cerah berawan.

Cuaca serupa juga diperkirakan berlanjut pada dini hari hingga pukul 07.00 WIB.