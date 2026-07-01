ASBENINDO Kukuhkan Pengurus 2026–2031, Perkuat Sinergi Benih untuk Kedaulatan Pangan

jabar.jpnn.com, BOGOR - Sektor hulu pertanian Indonesia memasuki babak baru dengan dikukuhkannya Dewan Pengurus Asosiasi Perbenihan Indonesia (ASBENINDO) periode 2026–2031, yang dirangkaikan dengan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) 2026 di IPB International Convention Center (IICC), Bogor, Rabu (1/7).

Mengusung tema "Sinergi Benih, Daulat Negeri", kegiatan tersebut menjadi momentum transformasi ASBENINDO sebagai organisasi yang lebih inklusif, adaptif, dan berorientasi pada penguatan ekosistem perbenihan nasional di tengah tantangan perubahan iklim, dinamika regulasi, serta sistem logistik nasional.

Melalui Kongres ASBENINDO yang telah diselenggarakan pada 20 April 2026, Ayub Darmanto resmi menjabat sebagai Ketua Umum ASBENINDO periode 2026–2031, didampingi Dadang Syamsul Munir sebagai Sekretaris Jenderal.

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Dalam sambutannya, Ayub menegaskan bahwa benih merupakan fondasi utama dalam mewujudkan kedaulatan pangan nasional.

"Kedaulatan pangan tidak dapat dilepaskan dari kedaulatan benih. ASBENINDO periode 2026–2031 berkomitmen penuh memperkuat kolaborasi multipihak agar Indonesia memiliki sistem perbenihan yang mandiri dan berdaya saing tinggi," ujar Ayub Darmanto.

Menurutnya, ASBENINDO akan memperkuat peran sebagai jembatan strategis yang menghubungkan pemerintah, akademisi, lembaga riset, industri perbenihan, dan petani agar kebijakan di sektor benih dapat diimplementasikan secara efektif di lapangan.

Kepengurusan baru ASBENINDO juga didukung berbagai unsur pemangku kepentingan dari industri benih nasional maupun multinasional, akademisi, praktisi, serta pakar pertanian dari berbagai daerah di Indonesia.

Selain itu, jajaran Dewan Pembina turut diisi oleh Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Arif Satria, anggota DPR RI Herman Haeron, serta Guru Besar Fakultas Pertanian IPB Bayu Krisnamurthi.