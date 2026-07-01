Pemkot Depok Bangun Lapangan Tenis dan Jogging Track Gratis di Balai Kota

jabar.jpnn.com, DEPOK - Pemerintah Kota (Pemkot) Depok tengah menyiapkan sejumlah fasilitas olahraga baru di kawasan Balai Kota sebagai bagian dari penataan ruang publik.

Fasilitas tersebut meliputi pembangunan lapangan tenis dan jogging track yang nantinya dapat dimanfaatkan masyarakat secara gratis.

Wali Kota Depok, Supian Suri, mengatakan penataan kawasan Balai Kota dilakukan agar tidak hanya berfungsi sebagai pusat pemerintahan, tetapi juga menjadi ruang publik yang nyaman bagi masyarakat untuk berolahraga dan beraktivitas.

"Balai Kota ini masih sedang diperbaiki. Saya ingin membuat lapangan tenis, tenis lapangan, bukan padel. Karena banyak sekali pecinta tenis yang hari ini kesulitan mendapatkan lapangan, sehingga biaya sewanya sangat mahal," kata Supian.

Menurutnya, pembangunan lapangan tenis bertujuan memberikan alternatif tempat berolahraga bagi masyarakat tanpa harus mengeluarkan biaya sewa.

"Mudah-mudahan hadirnya lapangan tenis di Balai Kota menjadi ruang yang bisa dimanfaatkan masyarakat tanpa harus membayar," ujarnya.

Selain lapangan tenis, Pemkot Depok juga membangun jogging track baru untuk melengkapi lintasan yang telah tersedia di kawasan Balai Kota.

Supian menjelaskan, lintasan baru tersebut akan memiliki jarak yang lebih panjang sehingga masyarakat yang berlari dapat berolahraga dengan lebih nyaman tanpa terganggu oleh aktivitas pejalan kaki.