Semifinal Bandung POTEK Dance Fest 2026 Berlangsung Sengit, Mystylez Crew Keluar sebagai Juara

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Komix Herbal POTEK Dance Fest 2026 kembali menghadirkan persaingan sengit pada babak semifinal yang kali ini digelar di Main Atrium Festlink Mall, Bandung.

Bandung menjadi kota ketiga dalam rangkaian semifinal setelah Medan dan Jakarta. Sebanyak 10 grup tari terbaik tampil memperebutkan satu tiket menuju Grand Final POTEK Dance Fest 2026 di Yogyakarta.

Antusiasme masyarakat terlihat begitu tinggi. Ribuan pengunjung memadati area Festlink Mall sejak pagi untuk menyaksikan aksi para finalis yang sebelumnya lolos dari ratusan peserta pada tahap seleksi awal.

Head of OTC, Women Health and Natural Wellness Category Kalbe Consumer Health Andry Mahyudi mengatakan, tingginya minat peserta dan pengunjung menjadi bukti bahwa dance kini semakin diterima sebagai bagian dari gaya hidup aktif generasi muda.

"Kami sangat bangga melihat talenta dan dedikasi luar biasa dari komunitas dance di Bandung. Kota ini menghadirkan kreativitas yang sangat tinggi sebagai salah satu destinasi semifinal POTEK Dance Fest 2026," kata Andry dalam keterangan tertulisnya kepada JPNN.com, dikutip Rabu (1/7/2026).

Menurutnya, melalui POTEK Dance Fest, Komix Herbal ingin mengajak generasi muda membangun kebiasaan hidup aktif yang dapat dimulai dari aktivitas sederhana, seperti berdansa selama 15 menit setiap hari.

Sepuluh tim yang tampil pada semifinal Bandung ialah Lexicon, Mystylez Crew, Trushelle, O.N.E (One New Energy), Thunderbee, Xilhoutte, IO Dance, Fraternite, WestJV, dan Gotcha.

Seluruh peserta dinilai langsung oleh Lead Judge POTEK Dance Fest 2026 Arinto Sapto Nugroho bersama juri asal Bandung, Angelia.