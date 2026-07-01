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Begini Cara Bernadya Manfaatkan Samsung Galaxy S26 Ultra Demi Konten Estetik

Rabu, 01 Juli 2026 – 13:12 WIB
Begini Cara Bernadya Manfaatkan Samsung Galaxy S26 Ultra Demi Konten Estetik - JPNN.com Jabar
Penyanyi dan pencipta lagu yang tengah naik daun, Bernadya mengaku sangat mengandalkan smartphone terbarunya, Samsung Galaxy S26 Ultra. Foto: source for JPNN.

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Penyanyi dan pencipta lagu yang tengah naik daun, Bernadya, membagikan rahasianya dalam menjaga produktivitas dan kreativitas di tengah jadwal panggung yang padat.

Pelantun tembang hits itu mengaku sangat mengandalkan smartphone terbarunya, Samsung Galaxy S26 Ultra.

Bagi Bernadya, inspirasi menciptakan karya sering kali datang secara spontan. Baik saat dirinya sedang menonton konser, maupun ketika berada di ruang tunggu (backstage).

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Namun, momen-momen emas tersebut kerap terbentur kondisi lapangan yang menantang, seperti pencahayaan minim atau suasana yang riuh.

"Untuk menangkap setiap momen kreatif itu, saya butuh perangkat yang tidak hanya canggih, tetapi juga bisa diandalkan dalam segala situasi," ujar Bernadya dalam keterangan resmi yang diterima JPNN.com, dikutip Rabu (1/7/2026).

Berikut adalah sejumlah fitur jempolan dari Samsung Galaxy S26 Ultra yang menjadi senjata rahasia Bernadya.

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Menonton konser musik di malam hari atau berada di ruangan yang temaram kerap membuat hasil jepretan kamera ponsel menjadi buram. Beruntung, Galaxy S26 Ultra sudah dibekali fitur Nightography.

Penyanyi dan pencipta lagu yang tengah naik daun, Bernadya, membagikan rahasianya dalam menjaga produktivitas dan kreativitas di tengah jadwal panggung padat.
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TAGS   bernadya Samsung Galaxy S26 Series Samsung Galaxy S26 Ultra edit video samsung

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