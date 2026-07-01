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KSP Dudung Pastikan Latsarmil Kodpes Dievaluasi, Tapi Tetap Berjalan

Rabu, 01 Juli 2026 – 13:13 WIB
KSP Dudung Pastikan Latsarmil Kodpes Dievaluasi, Tapi Tetap Berjalan - JPNN.com Jabar
Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Jenderal (Purn) Dudung Abdurachman, mengunjungi kediaman Rifki Renaldi di Sumedang, peserta Latsarmil Kopdes yang meninggal dunia saat pendidikan, Selasa (30/6/2026). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jabar.jpnn.com, SUMEDANG - Kepala Staf Kepresidenan(KSP), Jenderal Dudung Abdurachman, memastikan Pelatihan Dasar Militer (Latsarmil) calon manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdeskel) tetap dilanjutkan dengan evaluasi.

Latsarmil Kopdes menjadi sorotan publik karena memakan korban jiwa.

Sebanyak lima orang calon manager Kopdes meninggal dunia dalam kurun waktu dua minggu.

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Korban meninggal saat menjalani pelatihan di satuan pendidikan daerah masing-masing. 

Dudung mengatakan pascainsiden kematian peserta Latsarmil, pemerintah melakukan evaluasi.

Evaluasi yang dimaksud salah satunya ialah latihan fisik yang bebannya dikurangi semaksimal mungkin.

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"Evaluasi sudah berlangsung. Nah, ini sudah mulai dievaluasi, sudah berlangsung. Sehingga kegiatan-kegiatan fisik ini sudah ditiadakan, dikurangi semaksimal mungkin dan dititikberatkan kepada bagaimana manajemen perkoperasian," kata Dudung saat ditemui seusai takziah ke kediaman almarhum Rifki Renaldi, peserta Latsarmil Kopdes yang meninggal, di Kabupaten Sumedang, dikutip Rabu (1/7/2026).

Selain itu, durasi pendidikan dasar di satuan pun akan dipangkas menjadi 45 hari. 

KSP Dudung Abdurachman memastikan evaluasi tengah berlangsung buntut insiden kematian lima peserta Latsarmil Kopdes Merah-Putih. Begini evaluasi nya.
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TAGS   Dudung Abdurachman kepala staf kepresidenan kopdes merah putih KSP Dudung peserta latsarmil kopdes latsarmil kopdes peserta latsarmil kopdes meninggal pelatihan manager kopdes manager kopdes

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