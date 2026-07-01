Kapolda Jabar Resmi Naik Pangkat Jadi Komjen Pol

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Kepala Kepolisian Daerah Jawa Barat (Kapolda Jabar) Irjen Pol Rudi Setiawan resmi menyandang pangkat baru menjadi Komisaris Jenderal Polisi (Komjen Pol).

Kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi ini dilakukan dalam upacara kenaikan pangkat perwira tinggi pada Selasa (30/6/2026).

Rudi menjadi salah satu dari empat perwira tinggi Polri yang memperoleh kenaikan pangkat menjadi jenderal bintang tiga.

Tiga perwira lainnya yang ikut naik pangkat ialah Pati Bareskrim Mulia Hasudungan Ritonga, Sekretaris Utama Lenhannas Gatot Tri Suryana, dan Pati Itwasum Polri Helmy Santika.

Ucapan kenaikan pangkat Kapolda Jabar ini pun disampaikan berbagai pihak, salah satunya Bid Humas Polda Jabar.

"Selamat dan sukses atas kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi kepada Komjen Pol Rudi Setiawan. Semoga amanah yang diemban senantiasa membawa keberkahan, kekuatan, serta dedikasi yang semakin besar dalam mengabdi kepada masyarakat, bangsa, dan negara," kata Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol Hendra Rochmawan dikutip Rabu (1/7/2026).

"Pengabdian terbaik lahir dari integritas, loyalitas, dan ketulusan dalam setiap langkah," lanjutnya.

Secara keseluruhan, Polri menaikkan pangkat 87 perwira tinggi sebagai bagian dari pembinaan karier, apresiasi atas dedikasi, sekaligus penguatan organisasi dalam menghadapi tantangan tugas yang semakin dinamis.