Pemkot Depok Usulkan 5 Rute Baru Transjabodetabek, Ini Daftar Trayeknya

jabar.jpnn.com, DEPOK - Pemerintah Kota (Pemkot) Depok melalui Dinas Perhubungan (Dishub) mengusulkan lima rute baru layanan Transjabodetabek guna meningkatkan konektivitas transportasi umum antara Kota Depok dan Jakarta.

Saat ini, usulan tersebut masih menunggu persetujuan dari Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta.

Sekretaris Dinas Perhubungan Kota Depok, Aan Syurahman, mengatakan usulan lima rute tersebut telah diajukan sejak April 2026.

Selama proses pembahasan, Dishub Kota Depok terus berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta dan TransJakarta untuk mematangkan rencana operasional.

"Kami sudah berkoordinasi dengan berbagai pihak, termasuk TransJakarta dan Dishub DKI Jakarta. Tujuannya untuk mengembangkan trayek Transjabodetabek agar dapat mempermudah mobilitas warga Depok," kata Aan.

Empat dari lima rute yang diusulkan merupakan trayek baru, sedangkan satu rute lainnya merupakan penyesuaian jalur (rerouting).

Lima Rute yang Diusulkan

Shila at Sawangan – Lebak Bulus Terminal Sawangan – Kuningan Terminal Depok – Cinere – Blok M Terminal Jatijajar – Terminal Kampung Rambutan Rerouting rute D21 Universitas Indonesia – Manggarai, yang sebelumnya melayani trayek Terminal Jatijajar – Manggarai

Menurut Aan, pengembangan layanan Transjabodetabek menjadi kebutuhan karena tingginya mobilitas masyarakat Depok menuju Jakarta setiap hari, baik untuk bekerja, menempuh pendidikan, maupun menjalankan berbagai aktivitas lainnya.