Belajar dari Cina, Pemkot Bekasi Siapkan Bantargebang sebagai Kawasan Ekonomi Hijau

jabar.jpnn.com, KOTA BEKASI - Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi berkomitmen mengembangkan Kecamatan Bantargebang menjadi kawasan ekonomi sirkular dan pusat inovasi lingkungan yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi hijau.

Gagasan tersebut terinspirasi dari transformasi industri berbasis inovasi yang dipelajari langsung dalam kunjungan kerja Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto, ke China.

Dalam lawatan tersebut, Tri Adhianto meninjau proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik (Waste to Energy/WtE) atau Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PSEL), sekaligus mempelajari pengembangan bisnis perusahaan yang bergerak di sektor lingkungan.

"Kunjungan ini dilakukan untuk mempelajari bagaimana sebuah perusahaan mampu berkembang dari industri tekstil menjadi kelompok usaha yang memiliki lini bisnis di sektor lingkungan," kata Tri Adhianto.

Menurut Tri, salah satu perusahaan yang menjadi perhatian adalah Mizuda Group, produsen tekstil di China yang kemudian mengembangkan Wangneng Environment, perusahaan pengolah sampah menjadi energi yang kini menjadi salah satu yang terbesar di negara tersebut.

Ia mengatakan, Wangneng Environment juga akan membangun proyek PSEL di Bantargebang dalam waktu dekat.

Pengalaman perusahaan tersebut dinilai menjadi referensi penting dalam menyiapkan transformasi kawasan Bantargebang.

Tri menjelaskan, pembangunan PSEL tidak hanya ditujukan untuk meningkatkan pengelolaan sampah, tetapi juga menjadi pemicu tumbuhnya berbagai sektor industri berbasis ekonomi sirkular yang saling terhubung dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.