BMKG: Cuaca Jabodetabek Didominasi Cerah Berawan, Hujan Lokal Berpotensi Terjadi di Bogor

jabar.jpnn.com, BOGOR - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan kondisi cuaca di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) pada Rabu (1/7/2026) secara umum didominasi cuaca cerah berawan hingga berawan.

Meski demikian, hujan ringan berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Bogor pada siang hingga sore hari.

Berdasarkan prakiraan cuaca BMKG yang berlaku mulai Rabu pukul 07.00 WIB hingga Kamis (2/7/2026) pukul 07.00 WIB, kondisi cuaca pada pagi hari diperkirakan cerah hingga berawan di seluruh wilayah Jabodetabek.

Memasuki siang hingga sore hari, cuaca diprakirakan cerah berawan hingga berawan tebal. Pada periode ini, terdapat potensi hujan ringan bersifat lokal yang dapat terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Bogor.

Sementara itu, pada malam hari kondisi cuaca secara umum diperkirakan tetap cerah berawan hingga berawan.

Memasuki Kamis dini hari, cuaca di Jabodetabek diprakirakan cerah berawan hingga berawan tebal.

BMKG memperkirakan suhu udara di Kota dan Kabupaten Bogor berkisar antara 20 hingga 32 derajat Celsius. Adapun wilayah Jabodetabek lainnya diprakirakan memiliki suhu udara antara 24 hingga 34 derajat Celsius.

Kelembapan udara berada pada kisaran 44 hingga 92 persen dengan angin permukaan bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan sekitar 5 hingga 25 kilometer per jam.