Prakiraan Cuaca Jawa Barat Hari Ini, 1 Juli 2026: Hujan Ringan Berpotensi Guyur Sejumlah Wilayah

jabar.jpnn.com, BOGOR - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan kondisi cuaca di sebagian besar wilayah Jawa Barat pada Rabu (1/7/2026) didominasi cuaca cerah berawan.

Meski demikian, masyarakat diminta mewaspadai potensi hujan ringan yang diperkirakan terjadi di sejumlah daerah pada siang hingga sore hari.

Berdasarkan prakiraan BMKG, kondisi cuaca pada pagi hari, mulai pukul 07.00 hingga 13.00 WIB, umumnya cerah berawan di sebagian besar wilayah Jawa Barat.

Memasuki siang hingga sore hari, sekitar pukul 13.00 hingga 19.00 WIB, cuaca diprakirakan berubah menjadi cerah berawan hingga berawan tebal.

Pada periode tersebut terdapat potensi hujan ringan bersifat lokal di sebagian wilayah Kabupaten Bogor, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Tasikmalaya, dan Kabupaten Pangandaran.

Sementara itu, kondisi cuaca pada malam hari hingga dini hari diprakirakan didominasi langit berawan.

BMKG juga memperkirakan suhu udara di wilayah Jawa Barat berkisar antara 18 hingga 34 derajat Celsius dengan kelembapan udara sekitar 45 hingga 95 persen.

Adapun angin diprakirakan bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan antara 5 hingga 45 kilometer per jam.