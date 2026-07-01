Penjelasan BMKG Soal Penyebab Gempa 3,4 Magnitudo yang Mengguncang Kabupaten Sukabumi

jabar.jpnn.com, SUKABUMI - Gempa bumi tektonik berkekuatan magnitudo (M) 3,4 mengguncang wilayah Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, pada Rabu (1/7/2026) pukul 03.57 WIB.

Berdasarkan hasil analisis Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), gempa tersebut dipicu oleh aktivitas sesar aktif di wilayah setempat.

BMKG menjelaskan, episenter gempa berada pada koordinat 7,4254 Lintang Selatan dan 106,7151 Bujur Timur atau sekitar 52 kilometer di selatan Kabupaten Sukabumi dengan kedalaman 24 kilometer.

Baca Juga: Eks Kadis LH Sukabumi Prasetyo Meninggal Dunia di Rutan Kebonwaru

"Dengan memperhatikan lokasi episenter dan kedalaman hiposenternya, gempa bumi yang terjadi merupakan jenis gempa bumi dangkal akibat aktivitas sesar aktif wilayah setempat," kata Kepala BBMKG Wilayah II Tangerang, Hartanto dalam keterangan resminya.

Berdasarkan laporan masyarakat, guncangan gempa dirasakan di wilayah Simpenan, Kabupaten Sukabumi, dengan intensitas II MMI.

Pada skala tersebut, getaran dirasakan oleh beberapa orang dan benda-benda ringan yang digantung tampak bergoyang.

BMKG menyatakan hingga saat ini belum menerima laporan mengenai kerusakan bangunan maupun korban akibat gempa tersebut.

Selain itu, hasil pemantauan BMKG hingga pukul 07.00 WIB juga belum menunjukkan adanya aktivitas gempa bumi susulan.