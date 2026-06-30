Bappenas Perkuat Aplikasi AKSARA untuk Kawal Transisi Indonesia Menuju Ekonomi Hijau

jabar.jpnn.com, BOGOR - Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) terus memperkuat sistem pemantauan dan pelaporan pembangunan rendah karbon di daerah melalui Aplikasi Perencanaan, Pemantauan, dan Evaluasi Aksi Pembangunan Rendah Karbon dan Berketahanan Iklim (AKSARA).

Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari upaya mendukung pencapaian visi Indonesia Emas 2045 dan transisi menuju ekonomi hijau.

Penguatan penggunaan aplikasi AKSARA dibahas dalam Lokakarya Nasional Tahun 2026: Pelaporan Aksi Pembangunan Rendah Karbon dalam Rangka Mencapai Ekonomi Hijau melalui Aplikasi AKSARA yang digelar di Swiss-Belhotel Bogor, Jawa Barat, Selasa (30/6).

Kegiatan yang berlangsung hingga 2 Juli 2026 itu diikuti ratusan perwakilan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Dinas Lingkungan Hidup dari 38 provinsi, baik secara luring maupun daring.

Pelaksanaan lokakarya mendapat dukungan dari Pemerintah Jerman melalui Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045, penurunan intensitas emisi gas rumah kaca (GRK) dan peningkatan Indeks Ekonomi Hijau (IEH) menjadi salah satu indikator utama pembangunan nasional.

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Dalam konteks tersebut, AKSARA dikembangkan sebagai platform terintegrasi yang memungkinkan pemerintah daerah mencatat, memantau, dan mengevaluasi aksi penurunan emisi secara berkala dan akuntabel.

Sistem ini juga terhubung dengan fitur Climate Budget Tagging atau penandaan anggaran iklim melalui platform CONNECT yang dikembangkan bersama Kementerian Keuangan.