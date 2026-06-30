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Datang Bersama Keluarga, Giring Ganesha Belajar Membatik di Kebun Raya Bogor

Selasa, 30 Juni 2026 – 17:30 WIB
Datang Bersama Keluarga, Giring Ganesha Belajar Membatik di Kebun Raya Bogor - JPNN.com Jabar
Wakil Menteri Kebudayaan, Giring Ganesha Djumaryo saat membatik di Kebun Raya Bogor. Foto: Yogi Faisal/JPNN.com

jabar.jpnn.com, BOGOR - Wakil Menteri Kebudayaan, Giring Ganesha Djumaryo, mengajak masyarakat memanfaatkan musim liburan dengan berwisata di dalam negeri melalui pengalaman budaya.

Salah satu destinasi yang direkomendasikan adalah kegiatan Kultura di Kebun Raya Bogor yang menghadirkan berbagai aktivitas bertema budaya Sunda.

Menurut Giring, kegiatan tersebut menjadi contoh kolaborasi yang selaras dengan upaya pemerintah dalam mendorong sektor pariwisata berbasis budaya.

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Ia mengatakan masyarakat tidak hanya dapat menikmati suasana liburan, tetapi juga memperoleh pengalaman mengenal kekayaan budaya Nusantara.

"Di musim liburan ini kami mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk berlibur di Indonesia. Salah satu kegiatan yang menarik adalah Kultura di Kebun Raya Bogor, yang memberikan kesempatan untuk belajar sekaligus merasakan langsung pengalaman budaya Sunda," ujar Giring.

Dalam kunjungannya bersama keluarga, Giring mengaku mengenakan pakaian adat Sunda untuk merasakan pengalaman budaya secara lebih menyeluruh.

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Ia juga mengikuti berbagai aktivitas, mulai dari membatik, menikmati kuliner, melihat koleksi kujang, hingga menyaksikan pertunjukan musik tradisional Sunda.

Menurutnya, pengalaman tersebut menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat yang ingin mengisi masa liburan dengan kegiatan edukatif dan bernilai budaya.

Wakil Menteri Kebudayaan Giring Ganesha mengajak masyarakat menghabiskan waktu liburan bersama keluarga di Kultura Kebun Raya Bogor
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