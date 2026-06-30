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Video Dugaan Pelarangan Misa Penghiburan di Cipayung Depok Viral, Ini Penjelasan Kelurahan

Selasa, 30 Juni 2026 – 16:30 WIB
Video Dugaan Pelarangan Misa Penghiburan di Cipayung Depok Viral, Ini Penjelasan Kelurahan - JPNN.com Jabar
Video dugaan pembubaran misa penghiburan di Cipayung, Kota Depok, viral di media sosial. Kelurahan menyebut peristiwa itu terjadi akibat kesalahpahaman dan telah diselesaikan melalui mediasi. Foto: Chatgpt

jabar.jpnn.com, DEPOK - Sebuah video yang memperlihatkan dugaan pelarangan pelaksanaan misa penghiburan atas seorang warga yang meninggal dunia di Kampung Bulak Timur, Kecamatan Cipayung, Kota Depok beredar luas di media sosial.

Dalam video tersebut, perekam menyebut misa penghiburan tidak dapat dilaksanakan di lokasi semula karena adanya larangan dari pengurus lingkungan.

Akibatnya, ibadah penghiburan akhirnya dilaksanakan di rumah duka.

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Perekam video juga menyampaikan bahwa pemimpin misa telah tiba di lokasi ketika peristiwa tersebut terjadi.

Menanggapi video yang viral tersebut, Lurah Cipayung, Husni Mubarok, menyatakan bahwa peristiwa itu terjadi akibat kesalahpahaman antara pihak keluarga yang berduka dan pengurus lingkungan.

"Sebenarnya itu sebuah kesalahpahaman," ujar Husni.

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Menurut Husni, sebelum pelaksanaan misa, pihak keluarga mendatangi rumah Ketua RT setempat untuk menyampaikan kabar duka sekaligus meminta izin pelaksanaan ibadah.

Namun, saat itu Ketua RT sedang tidak berada di rumah sehingga komunikasi tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Video dugaan pembubaran misa penghiburan di Kampung Bulak Timur, Kecamatan Cipayung, Kota Depok, viral di media sosial
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TAGS   kota depok misa penghiburan peribadatan kecamatan cipayung video viral media sosial pembubaran misa kebebasan beribadah Polsek Pancoran Mas

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