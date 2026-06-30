Harga Emas dan Perak Antam 30 Juni 2026 Lengkap, Mulai Pecahan 0,5 Gram hingga 1 Kilogram

jabar.jpnn.com, BOGOR - Harga emas batangan Antam pada Selasa (30/6/2026) masih menjadi perhatian masyarakat yang berinvestasi pada logam mulia.

Berdasarkan daftar harga terbaru dari laman logammulia.com, emas batangan pecahan 1 gram dibanderol sebesar Rp2.630.000, atau Rp2.636.575 setelah dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) 0,25 persen.

Sementara itu, emas batangan ukuran 0,5 gram dipasarkan dengan harga dasar Rp1.365.000, sedangkan ukuran terbesar, yakni 1 kilogram, dijual seharga Rp2.570.600.000 sebelum pajak.

Selain emas batangan reguler, tersedia pula sejumlah produk edisi khusus. Untuk Gift Series, emas 0,5 gram dijual Rp1.435.000, sedangkan ukuran 1 gram dipasarkan seharga Rp2.780.000.

Adapun Emas Batangan Selamat Idulfitri ukuran 5 gram dibanderol Rp13.898.000. Sementara Emas Batangan Imlek ukuran 8 gram dijual Rp21.894.800 dan ukuran 88 gram seharga Rp238.137.600.

Pada produk Emas Batangan Batik Seri III, harga untuk ukuran 10 gram tercatat Rp26.800.000, sedangkan ukuran 20 gram dipasarkan Rp52.800.000.

Selain emas, logam mulia jenis perak juga dipasarkan dalam beberapa pilihan ukuran. Harga yang tercantum untuk produk perak sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 11 persen.

Masyarakat yang berencana membeli logam mulia disarankan untuk memperhatikan harga yang berlaku pada hari transaksi. Harga emas dan perak dapat berubah mengikuti kebijakan perusahaan serta dinamika pasar logam mulia. (mar7/jpnn)