Kecelakaan Maut di Tole Iskandar Depok, Motor Tersangkut di Kolong Mobil, Satu Orang Tewas

jabar.jpnn.com, DEPOK - Kecelakaan lalu lintas yang melibatkan sebuah mobil dan sepeda motor terjadi di Jalan Raya Tole Iskandar, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, Selasa (30/6).

Dalam peristiwa tersebut, seorang pengendara sepeda motor meninggal dunia di lokasi kejadian.

Berdasarkan keterangan saksi di lokasi, kecelakaan terjadi ketika sebuah mobil berwarna silver melaju dari arah Jalan Raya Bogor menuju Sukmajaya.

Mobil tersebut diduga memasuki jalur berlawanan sehingga bertabrakan dengan sepeda motor yang datang dari arah berlawanan.

Akibat benturan tersebut, sepeda motor beserta tubuh korban sempat tersangkut di kolong bagian depan mobil.

Salah seorang warga, Iswanto, mengatakan mobil terlihat mengambil sisi kanan jalan sebelum tabrakan terjadi.

"Itu mobil dari arah Jalan Raya Bogor menuju Sukmajaya. Terlalu mengambil jalur sisi kanan," ujarnya di lokasi kejadian.

Ia menambahkan, pengendara sepeda motor mengalami luka berat, terutama di bagian kepala, dan dinyatakan meninggal dunia di lokasi kejadian.