JPNN.com

JPNN.com Jabar Jabar Terkini Kecelakaan Maut di Tole Iskandar Depok, Motor Tersangkut di Kolong Mobil, Satu Orang Tewas

Kecelakaan Maut di Tole Iskandar Depok, Motor Tersangkut di Kolong Mobil, Satu Orang Tewas

Selasa, 30 Juni 2026 – 12:00 WIB
Kecelakaan Maut di Tole Iskandar Depok, Motor Tersangkut di Kolong Mobil, Satu Orang Tewas - JPNN.com Jabar
Proses evakuasi korban kecelakaan. Foto : Lutviatul Fauziah/jpnn

jabar.jpnn.com, DEPOK - Kecelakaan lalu lintas yang melibatkan sebuah mobil dan sepeda motor terjadi di Jalan Raya Tole Iskandar, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, Selasa (30/6).

Dalam peristiwa tersebut, seorang pengendara sepeda motor meninggal dunia di lokasi kejadian.

Berdasarkan keterangan saksi di lokasi, kecelakaan terjadi ketika sebuah mobil berwarna silver melaju dari arah Jalan Raya Bogor menuju Sukmajaya.

Baca Juga:

Mobil tersebut diduga memasuki jalur berlawanan sehingga bertabrakan dengan sepeda motor yang datang dari arah berlawanan.

Akibat benturan tersebut, sepeda motor beserta tubuh korban sempat tersangkut di kolong bagian depan mobil.

Salah seorang warga, Iswanto, mengatakan mobil terlihat mengambil sisi kanan jalan sebelum tabrakan terjadi.

Baca Juga:

"Itu mobil dari arah Jalan Raya Bogor menuju Sukmajaya. Terlalu mengambil jalur sisi kanan," ujarnya di lokasi kejadian.

Ia menambahkan, pengendara sepeda motor mengalami luka berat, terutama di bagian kepala, dan dinyatakan meninggal dunia di lokasi kejadian.

Kecelakaan maut terjadi di Jalan Raya Tole Iskandar, Kota Depok. Seorang pengendara motor meninggal dunia setelah bertabrakan dengan sebuah mobil
Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   kota depok pengendara motor tewas kecelakaan lalu lintas kecelakaan maut jalan tole iskandar Kecamatan Sukmajaya Polres Metro Depok

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU