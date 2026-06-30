Pecah Bintang, Brigjen Pol Arif Budiman Ukir Jejak Prestasi dari Jepara hingga Bareskrim Polri

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Gerbong mutasi dan promosi di lingkungan Polri kembali menghadirkan sejumlah wajah baru di jajaran perwira tinggi. Salah satu nama yang menjadi perhatian ialah Brigjen Pol. Arif Budiman, alumni Akademi Kepolisian (Akpol) 1999 Endra Dharmalaksana yang resmi menyandang pangkat jenderal bintang satu.

Kenaikan pangkat tersebut menjadi buah dari perjalanan karier yang panjang, konsisten, dan sarat prestasi.

Arif Budiman dikenal sebagai perwira yang berhasil memadukan inovasi pelayanan publik dengan keberhasilan mengungkap berbagai kasus strategis, baik saat bertugas di wilayah maupun di tingkat nasional.

Nama Arif Budiman mulai mencuri perhatian ketika dipercaya memimpin Polres Sragen pada 2017. Setahun kemudian, dia mendapat amanah sebagai Kapolres Jepara.

Di bawah kepemimpinannya, Polres Jepara mencatat berbagai capaian membanggakan. Institusi tersebut berhasil meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dari Kementerian PANRB berkat komitmen membangun birokrasi yang bersih dan transparan.

Tak hanya itu, Polres Jepara juga memperoleh nilai A untuk kategori pelayanan publik, penghargaan inovasi pelayanan, apresiasi dari berbagai organisasi kemasyarakatan, hingga penghargaan dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) atas akuntabilitas pengelolaan keuangan.

Karier Arif Budiman kemudian berlanjut sebagai Kapolresta Cirebon pada 2021. Di kota tersebut, berbagai inovasi kembali lahir.

Sepanjang 2023, Polresta Cirebon berhasil mengoleksi 48 penghargaan internal, termasuk penghargaan dari Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo atas keberhasilan mengungkap tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Atas prestasinya, Arif Budiman juga menerima Pin Emas dan Pin Perak Kapolri.