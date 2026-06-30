Lenovo Yoga Slim 7i Ultra Aura Edition Hadirkan AI Bertenaga Intel Core Ultra X9

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Menjadi seorang kreator konten di era digital saat ini menuntut kecepatan dan kualitas visual yang tanpa kompromi.

Namun pada kenyataannya, banyak kreator yang masih terjebak dalam alur kerja konvensional yang melelahkan.

Proses rendering yang memakan waktu berjam-jam, masking objek manual yang rumit, hingga lag saat multitasking berat seringkali membunuh momentum kreativitas.

Hambatan teknis ini membuat kreator kehabisan waktu hanya untuk urusan operasional.

Di tahun 2026, beralih ke laptop berbasis AI bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan mutlak agar tidak kalah saing.

Tanpa dukungan hardware khusus seperti NPU (Neural Processing Unit), pemrosesan fitur modern seperti smart tracking atau optimasi visual akan membuat laptop biasa cepat panas dan boros baterai.

Kreator butuh efisiensi instan untuk memangkas waktu kerja hingga setengahnya.

Sebagai solusi, Lenovo Yoga Slim 7i Ultra Aura Edition hadir untuk memenuhi kebutuhan kerja kreatif yang dinamis.