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Pemkab Purwakarta Siapkan 77 Pompa Air untuk Antisipasi Kekeringan Lahan Sawah

Selasa, 30 Juni 2026 – 11:00 WIB
Pemkab Purwakarta Siapkan 77 Pompa Air untuk Antisipasi Kekeringan Lahan Sawah - JPNN.com Jabar
Ilustrasi petani sedang mengairi sawahnya di musim kemarau menggunakan mesin pompa air. Foto: Chatgpt

jabar.jpnn.com, PURWAKARTA - Pemerintah Kabupaten Purwakarta menyiapkan 77 unit pompa air untuk membantu petani menghadapi potensi kekeringan lahan sawah selama musim kemarau.

Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga ketersediaan air irigasi sekaligus mempertahankan produktivitas pertanian.

Kepala Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Purwakarta, Hadyanto Purnama, mengatakan sebanyak 75 unit pompa air akan didistribusikan kepada kelompok tani.

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Sementara dua unit lainnya disiapkan untuk mendukung operasional Brigade Dinas Pangan dan Pertanian.

"Sebanyak 77 unit pompa air telah kami siapkan. Sebanyak 75 unit diperuntukkan bagi kelompok tani, sedangkan dua unit lainnya digunakan oleh Brigade Dinas Pangan dan Pertanian," kata Hadyanto di Purwakarta, Minggu.

Menurut dia, pompa air tersebut dapat dimanfaatkan petani untuk mengalirkan air dari sumber yang masih tersedia menuju areal persawahan yang mengalami kekurangan pasokan air selama musim kemarau.

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Hadyanto menjelaskan, bantuan pompa air tersebut merupakan dukungan dari Kementerian Pertanian yang diterima Pemerintah Kabupaten Purwakarta melalui Dinas Pangan dan Pertanian.

Bantuan itu diharapkan dapat menjadi salah satu solusi dalam menjaga kebutuhan air bagi lahan pertanian.

Pemerintah Kabupaten Purwakarta menyiapkan 77 unit pompa air untuk membantu petani menghadapi musim kemarau
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