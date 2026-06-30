Prakiraan Cuaca Jabodetabek 30 Juni 2026: Bogor dan Bekasi Berpotensi Hujan Ringan

jabar.jpnn.com, BOGOR - Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) pada Selasa (30/6/2026) secara umum diprakirakan mengalami cuaca cerah berawan hingga berawan tebal.

Meski demikian, hujan ringan berpotensi terjadi secara lokal di sebagian wilayah Kabupaten Bogor dan Kota Bekasi.

Berdasarkan prakiraan cuaca periode Selasa, 30 Juni 2026 pukul 07.00 WIB hingga Rabu, 1 Juli 2026 pukul 07.00 WIB, kondisi cuaca pada pagi hari, pukul 07.00–13.00 WIB, didominasi cerah berawan hingga berawan tebal.

Menjelang siang, hujan ringan diprakirakan berpotensi turun di sebagian wilayah Kabupaten Bogor.

Pada siang hingga sore hari, pukul 13.00–19.00 WIB, cuaca di sebagian besar wilayah Jabodetabek masih didominasi cerah berawan hingga berawan tebal.

Namun, potensi hujan ringan secara lokal diprakirakan meluas ke sebagian wilayah Kabupaten Bogor dan Kota Bekasi.

Memasuki malam hari, pukul 19.00–01.00 WIB, cuaca di seluruh wilayah Jabodetabek diprakirakan cerah berawan.

Kondisi serupa diperkirakan berlanjut hingga dini hari pada Rabu (1/7/2026) atau pukul 01.00–07.00 WIB.