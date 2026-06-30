DPRD Kabupaten Bekasi Usut Dugaan Pencemaran Laut Tarumajaya, Hasil Tangkapan Nelayan Anjlok 70 Persen

jabar.jpnn.com, KABUPATEN BEKASI - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bekasi menggunakan fungsi pengawasan untuk mengusut dugaan pencemaran laut di perairan Desa Pantai Makmur, Kecamatan Tarumajaya, yang diduga berdampak pada menurunnya hasil tangkapan nelayan, terutama pemburu kerang.

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, Aria Dwi Nugraha, mengatakan persoalan pencemaran di wilayah pesisir terjadi di beberapa titik.

Namun, kondisi di perairan Tarumajaya menjadi perhatian publik karena dinilai telah menimbulkan dampak sosial dan ekonomi yang signifikan bagi masyarakat nelayan.

"Laporan Komisi III menyebut ada beberapa titik yang masih minim perhatian terkait pencemaran laut. Tarumajaya menjadi sorotan karena telah menimbulkan sejumlah dampak negatif, termasuk hilangnya mata pencaharian nelayan," ujar Aria.

Menurut dia, DPRD telah berkoordinasi dengan komisi terkait untuk menindaklanjuti persoalan tersebut melalui fungsi pengawasan yang dimiliki lembaga legislatif.

Sebagai langkah awal, DPRD akan memanggil Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bekasi guna meminta penjelasan mengenai pengawasan lingkungan yang telah dilakukan.

Setelah itu, DPRD juga berencana meminta keterangan dari sejumlah perusahaan yang beroperasi di sekitar kawasan pesisir terkait dugaan pencemaran limbah.

"Dinas Lingkungan Hidup akan kami panggil terlebih dahulu. Selanjutnya, perusahaan yang diduga berkaitan dengan pencemaran juga akan dimintai keterangan sesuai kewenangan kami sebagai lembaga pengawas. Persoalan ini menjadi perhatian khusus karena berkaitan dengan dugaan kejahatan lingkungan," kata Aria.