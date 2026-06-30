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Prakiraan Cuaca Jawa Barat 30 Juni 2026: Bogor Berpotensi Hujan, Waspada Angin Kencang

Selasa, 30 Juni 2026 – 08:00 WIB
Prakiraan Cuaca Jawa Barat 30 Juni 2026: Bogor Berpotensi Hujan, Waspada Angin Kencang - JPNN.com Jabar
Ilustrasi hujan disertai angin kencang. Foto: Chatgpt

jabar.jpnn.com, BOGOR - Kondisi cuaca di wilayah Jawa Barat pada Selasa (30/6/2026) secara umum diprakirakan cerah berawan hingga berawan tebal.

Meski demikian, sejumlah daerah berpotensi mengalami hujan ringan dengan intensitas lokal, terutama pada siang hingga sore hari.

Pada periode pagi hingga menjelang siang, sekitar pukul 07.00–13.00 WIB, cuaca diprakirakan cerah berawan hingga berawan tebal.

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Menjelang siang, hujan ringan berpotensi terjadi secara lokal di sebagian wilayah Kabupaten Bogor.

Memasuki siang hingga sore hari, pukul 13.00–19.00 WIB, kondisi cuaca masih didominasi cerah berawan hingga berawan tebal.

Namun, hujan ringan berpotensi turun di sebagian wilayah Kota Bekasi, Kabupaten Bogor, dan Kabupaten Cianjur.

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Sementara itu, pada malam hari hingga dini hari, yakni pukul 19.00–07.00 WIB, cuaca di sebagian besar wilayah Jawa Barat diprakirakan cerah berawan.

Dari sisi kondisi atmosfer, suhu udara di Jawa Barat diperkirakan berkisar antara 20 hingga 33 derajat Celsius, dengan kelembapan udara mencapai 45 hingga 95 persen.

Prakiraan cuaca Jawa Barat Selasa, 30 Juni 2026. Sebagian wilayah Bogor, Bekasi dan Cianjur berpotensi hujan ringan. Masyarakat diminta mewaspadai angin kencang
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