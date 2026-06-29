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Bandung Jadi Tuan Rumah Pertemuan Regional Saksi-Saksi Yehuwa 2026, Diikuti Lebih dari 4.000 Peserta

Senin, 29 Juni 2026 – 20:00 WIB
Bandung Jadi Tuan Rumah Pertemuan Regional Saksi-Saksi Yehuwa 2026, Diikuti Lebih dari 4.000 Peserta - JPNN.com Jabar
Lebih dari 4.000 peserta diperkirakan menghadiri Pertemuan Regional Saksi-Saksi Yehuwa bertema "Bahagia Selamanya" di Bandung pada Juli 2026. Foto: Source for JPNN.com

jabar.jpnn.com, BANDUNG - Saksi-Saksi Yehuwa akan kembali menyelenggarakan pertemuan regional tahunan bertema "Bahagia Selamanya" di Sudirman Grand Ballroom, Kota Bandung, pada 10–12 Juli 2026.

Kegiatan yang terbuka untuk masyarakat umum tersebut diselenggarakan tanpa dipungut biaya.

Penyelenggara memperkirakan lebih dari 4.000 peserta akan menghadiri rangkaian acara selama tiga hari tersebut.

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Pertemuan akan menghadirkan berbagai ceramah berdasarkan Alkitab, wawancara, presentasi video, serta acara baptisan yang dijadwalkan berlangsung pada Sabtu.

Juru Bicara Lokal Saksi-Saksi Yehuwa, Anggara Pardede, mengatakan tema "Bahagia Selamanya" dipilih untuk membahas bagaimana prinsip-prinsip Alkitab dapat menjadi dasar dalam memperoleh kebahagiaan yang berkelanjutan.

"Siapa yang tidak ingin bahagia? Tema pertemuan tahun ini membahas bagaimana caranya kita bisa bahagia dan tetap bahagia. Semua hadirin akan menemukan sukacita yang nyata karena ada harapan yang kokoh untuk masa depan," kata Anggara dalam keterangan tertulisnya.

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Menurut penyelenggara, seluruh rangkaian kegiatan dirancang untuk memberikan pembahasan mengenai nilai-nilai kerohanian yang diyakini dapat membantu peserta menghadapi tantangan kehidupan.

Selama tiga hari pelaksanaan, peserta akan mengikuti berbagai sesi yang terdiri atas ceramah berdasarkan Alkitab, wawancara, serta pemutaran video bertema keagamaan.

Saksi-Saksi Yehuwa menggelar Pertemuan Regional "Bahagia Selamanya" di Sudirman Grand Ballroom Bandung pada 10–12 Juli 2026. Acara gratis dan terbuka untuk umum
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TAGS   Pertemuan Regional Saksi-Saksi Yehuwa Bandung Sudirman Grand Ballroom Saksi-Saksi Yehuwa jadwal pertemuan Saksi-Saksi Yehuwa Pertemuan Regional Saksi-Saksi Yehuwa

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