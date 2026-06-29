ICE BSD Jadi Lokasi Pertemuan Regional Saksi-Saksi Yehuwa 2026, Diperkirakan Dihadiri 15.000 Orang
jabar.jpnn.com, BOGOR - Saksi-Saksi Yehuwa kembali menggelar pertemuan regional tahunan bertema "Bahagia Selamanya" di Indonesia.
Acara yang terbuka untuk umum dan tidak dipungut biaya itu akan berlangsung selama dua akhir pekan di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD, Kabupaten Tangerang, Banten.
Berdasarkan keterangan panitia, pertemuan akan dilaksanakan pada 26–28 Juni 2026 dan 3–5 Juli 2026 di Hall 1 dan Hall 2 ICE BSD.
Penyelenggara memperkirakan lebih dari 15.000 orang akan menghadiri rangkaian kegiatan tersebut.
Juru Bicara Lokal Saksi-Saksi Yehuwa, Anggara Pardede, mengatakan tema "Bahagia Selamanya" dipilih untuk membahas pandangan Alkitab mengenai kebahagiaan yang berkelanjutan.
"Siapa yang tidak ingin bahagia? Tema pertemuan tahun ini membahas bagaimana caranya kita bisa bahagia dan tetap bahagia. Semua hadirin akan menemukan sukacita yang nyata karena ada harapan yang kokoh untuk masa depan," ujar Anggara dalam keterangan tertulis.
Menurut penyelenggara, pertemuan selama tiga hari itu akan menghadirkan ceramah berdasarkan Alkitab, wawancara, presentasi video, serta pemutaran lanjutan seri video "Kabar Baik Menurut Yesus".
Bahas Kebahagiaan Berdasarkan Prinsip Alkitab
Saksi-Saksi Yehuwa menggelar Pertemuan Regional "Bahagia Selamanya" di ICE BSD, Tangerang, pada 26–28 Juni dan 3–5 Juli 2026. Acara gratis terbuka untuk umum
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