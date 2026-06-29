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Sederet Data dan Fakta Tentang Kecelakaan Maut di Simpang Unisma Bekasi, Lengkap!

Senin, 29 Juni 2026 – 18:30 WIB
Sederet Data dan Fakta Tentang Kecelakaan Maut di Simpang Unisma Bekasi, Lengkap! - JPNN.com Jabar
Polisi melakukan olah tempat kejadian perkara kecelakaan maut di Simpang Unisma, Jalan Cut Mutia, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, Senin (29/6/2026). Foto: ANTARA

jabar.jpnn.com, BEKASI - Kecelakaan lalu lintas yang melibatkan sebuah truk wing boks dan belasan sepeda motor terjadi di Simpang Kampus Unisma, Jalan Cut Mutia, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, Senin (29/6) pagi.

Insiden tersebut mengakibatkan seorang pengemudi ojek daring meninggal dunia dan sembilan orang lainnya mengalami luka-luka.

Menurut keterangan kepolisian, kecelakaan terjadi sekitar pukul 08.45 WIB saat truk boks Isuzu bernomor polisi B-9916-TXT melaju dari arah selatan menuju utara atau dari arah Jakarta menuju Terminal Bekasi.

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Kasat Lantas Polres Metro Bekasi Kota Komisaris Polisi Gefri Agitia mengatakan hasil penyelidikan awal mengarah pada dugaan adanya kegagalan fungsi pengereman ketika kendaraan mendekati persimpangan.

"Jumlah korban 10 orang, satu meninggal dunia merupakan pengemudi ojek daring asal Jakarta Timur yang tinggal di Cikarang," kata Gefri.

Korban meninggal dunia diketahui bernama Sukanta (42), pengemudi ojek daring yang beralamat sesuai KTP di Matraman, Jakarta Timur, dan tinggal bersama istrinya di Cikarang, Kabupaten Bekasi.

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Selain korban meninggal dunia, satu korban mengalami luka berat, yakni Nur Jamilah (51 tahun), yang menjalani perawatan di RS Siloam Bekasi.

Sementara itu, korban luka lainnya yang masih menjalani perawatan adalah Saiful Qomari (37), Tomiy (24), dan Muhammad Fathurrohman Al Jaziri (21) di RSUD Kota Bekasi, serta Salza Maylia Zukriansyah (26), Eka Sari Effriyanty (49), dan Taufik Hidayat (34) di RS Mitra Timur.

Kecelakaan maut terjadi di Simpang Unisma Bekasi saat truk wing boks diduga mengalami rem blong. Satu orang tewas, sembilan korban luka, sopir diperiksa polisi
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