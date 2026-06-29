EA Sports Gelar Coaching Clinic di Bandung, Hadirkan Kakang Rudianto dan Beckham Putra

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - EA Sports menggelar coaching clinic bertajuk The World's Game di Lapang Cozy Infini, Kota Bandung, Senin (29/6/2026).

Kegiatan tersebut menjadi bagian dari kampanye global The World's Gane dalam menyemarakkan pesta sepak bola dunia 2026.

Sebanyak 26 anak berusia 8 hingga 13 tahun mengikuti kegiatan yang dikemas sebagai suara belajar sepak bola dengan suasana menyenangkan sekaligus inspiratif.

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EA Sports menghadirkan dua pesepak bola muda Indonesia, Kakang Rudianto dan Beckham Putra.

Kehadiran Beckham Putra menjadi kejutan spesial yang dibangun antusias para peserta.

Melalui coaching clinic tersebut, para peserta tidak hanya mendapat materi latihan, tetapi juga berkesemp.atan berinteraksi langsung dengan dua pemain yang menjadi panutan mereka.

Perwakilan EA Sports, Nandaka Bimantara mengatakan, kegiatan ini merupakan bentuk komitmen pihaknya dalam mendukung pembinaan sepak bola usia dini sekaligus mempererat hubungan dengan komunitas sepak bola di Indonesia.

"Melalui coaching clinic The World's Game ini, kami ingin membawa semangat sepak bola dunia lebih dekat kepada anak-anak Indonesia. Kami berharap pengalaman hari ini, bisa memicu semangat, rasa percaya diri, dan kecintaan mereka terhadap olahraga ini," kata Nandaka di lokasi.