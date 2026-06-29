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EA Sports Gelar Coaching Clinic di Bandung, Hadirkan Kakang Rudianto dan Beckham Putra

Senin, 29 Juni 2026 – 18:18 WIB
EA Sports Gelar Coaching Clinic di Bandung, Hadirkan Kakang Rudianto dan Beckham Putra - JPNN.com Jabar
Kakang Rudianto dan Beckham Putra meramaikan kegiatan coaching clinic yang digelar EA Sports di Lapangan Cozy Infini, Kota Bandung, Senin (29/6/2026). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - EA Sports menggelar coaching clinic bertajuk The World's Game di Lapang Cozy Infini, Kota Bandung, Senin (29/6/2026).

Kegiatan tersebut menjadi bagian dari kampanye global The World's Gane dalam menyemarakkan pesta sepak bola dunia 2026.

Sebanyak 26 anak berusia 8 hingga 13 tahun mengikuti kegiatan yang dikemas sebagai suara belajar sepak bola dengan suasana menyenangkan sekaligus inspiratif. 

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Kehadiran Beckham Putra menjadi kejutan spesial yang dibangun antusias para peserta.

Melalui coaching clinic tersebut, para peserta tidak hanya mendapat materi latihan, tetapi juga berkesemp.atan berinteraksi langsung dengan dua pemain yang menjadi panutan mereka.

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Perwakilan EA Sports, Nandaka Bimantara mengatakan, kegiatan ini merupakan bentuk komitmen pihaknya dalam mendukung pembinaan sepak bola usia dini sekaligus mempererat hubungan dengan komunitas sepak bola di Indonesia. 

"Melalui coaching clinic The World's Game ini, kami ingin membawa semangat sepak bola dunia lebih dekat kepada anak-anak Indonesia. Kami berharap pengalaman hari ini, bisa memicu semangat, rasa percaya diri, dan kecintaan mereka terhadap olahraga ini," kata Nandaka di lokasi.

Kakang Rudianto dan Beckham Putra meramaikan kegiatan coaching clinic yang digelar EA Sports di Lapangan Cozy Infini, Kota Bandung.
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TAGS   kakang rudianto beckham putra coaching clinic EA Sports pemain timnas indonesia sepak bola usia dini coaching clinic ea sports

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