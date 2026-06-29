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Harganas 2026: Wawalkot Depok Tekankan Pentingnya Peran Ayah dalam Membangun Generasi Berintegritas

Senin, 29 Juni 2026 – 17:30 WIB
Harganas 2026: Wawalkot Depok Tekankan Pentingnya Peran Ayah dalam Membangun Generasi Berintegritas - JPNN.com Jabar
Wakil Wali Kota Depok, Chandra Rahmansyah membacakan sambutan Kepala BKKBN RI Wihaji pada momentum Peringatan Hari Keluarga Nasional ke-33 Tahun 2026 di Halaman Balai Kota Depok. Foto : Dokumen Pribadi

jabar.jpnn.com, DEPOK - Pemerintah Kota (Pemkot) Depok menggelar Upacara Peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas) ke-33 Tahun 2026 di Halaman Balai Kota Depok, Senin (29/6).

Dalam momentum tersebut, pentingnya peran aktif ayah dalam pengasuhan anak menjadi sorotan utama.

Wakil Wali Kota Depok, Chandra Rahmansyah, bertindak sebagai Inspektur Upacara sekaligus menyampaikan amanat Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Wihaji.

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Dalam sambutannya, Chandra menegaskan bahwa tema Harganas Tahun 2026, yakni "Ayah Wajib Hadir", merupakan pengingat pentingnya keterlibatan ayah dalam kehidupan keluarga, tidak hanya sebagai pencari nafkah, tetapi juga sebagai figur pengasuh dan pendidik bagi anak-anak.

Menurutnya, Menteri Wihaji menekankan bahwa peran ayah dalam rumah tangga tidak boleh dipandang sebatas pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarga.

Kehadiran fisik, keterlibatan aktif, dan kedekatan emosional ayah memiliki peran strategis dalam pembentukan karakter serta kestabilan psikologis anak.

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"Kita tidak boleh membiarkan anak-anak tumbuh dalam fenomena fatherless country, yakni kondisi ketika sosok ayah hadir secara fisik, tetapi tidak hadir secara psikologis dan spiritual dalam kehidupan anak," ujar Chandra.

Ia menjelaskan, anak-anak yang tumbuh tanpa keterlibatan ayah yang memadai berpotensi mengalami kerentanan emosional, rendahnya rasa percaya diri, hingga lebih mudah terpengaruh oleh berbagai hal negatif di lingkungan sekitarnya.

Wakil Wali Kota Depok Chandra Rahmansyah menegaskan pentingnya peran aktif ayah dalam pengasuhan anak pada peringatan Harganas 2026
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TAGS   pemkot depok kota depok hari keluarga nasional Harganas wakil wali kota depok chandra rahmansyah ketahanan keluarga Indonesia Emas 2045

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