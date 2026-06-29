Pemkot Depok Latih 260 ASN Kuasai Bahasa Isyarat untuk Wujudkan Pelayanan Publik Inklusif

jabar.jpnn.com, DEPOK - Pemerintah Kota (Pemkot) Depok terus memperkuat komitmennya dalam mewujudkan pelayanan publik yang inklusif melalui pelatihan bahasa isyarat bagi aparatur sipil negara (ASN).

Pada tahun ini, sebanyak 260 pegawai mengikuti pelatihan bahasa isyarat yang dilaksanakan secara luring dan daring.

Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Depok, Novi Andriani, mengatakan bahwa keberagaman pengguna layanan publik menuntut aparatur pemerintah untuk memiliki kemampuan komunikasi yang adaptif, termasuk dalam melayani penyandang disabilitas, khususnya penyandang tuna rungu.

Menurutnya, ASN sebagai garda terdepan pelayanan publik perlu menguasai bahasa isyarat tingkat dasar agar komunikasi dengan masyarakat penyandang disabilitas dapat berlangsung lebih efektif, responsif, dan setara.

"Memiliki kemampuan bahasa isyarat akan mempermudah komunikasi dengan disabilitas tuna rungu, sehingga pelayanan dapat diberikan secara lebih efektif, responsif, dan tanpa diskriminasi," ujar Novi.

Ia menjelaskan, pelatihan bahasa isyarat ini telah dilaksanakan selama dua tahun berturut-turut sebagai bentuk komitmen Pemkot Depok dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang inklusif.

Komitmen tersebut tidak hanya diwujudkan melalui penyediaan sarana dan prasarana yang ramah disabilitas, tetapi juga melalui peningkatan kualitas pelayanan yang adil dan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.

Langkah tersebut, lanjut Novi, sejalan dengan amanat peraturan perundang-undangan terkait pemenuhan hak penyandang disabilitas untuk memperoleh pelayanan publik yang berkualitas dan aksesibel.