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Daftar Harga Emas dan Perak Antam Hari Ini 29 Juni 2026, Pecahan 0,5 Gram hingga 1.000 Gram

Senin, 29 Juni 2026 – 12:00 WIB
Daftar Harga Emas dan Perak Antam Hari Ini 29 Juni 2026, Pecahan 0,5 Gram hingga 1.000 Gram - JPNN.com Jabar
Berikut ini daftar lengkap harga terbaru logam mulia, logam perak hingga beragam produk emas dan perak batangan lainnya, lengkap! Foto: Chatgpt

jabar.jpnn.com, BOGOR - Harga emas batangan pada Senin, 29 Juni 2026, kembali menjadi perhatian masyarakat yang ingin berinvestasi maupun membeli logam mulia.

Berdasarkan daftar harga resmi yang berlaku hari ini, emas batangan tersedia dalam berbagai pilihan pecahan mulai dari 0,5 gram hingga 1.000 gram.

Untuk pecahan 1 gram, harga dasar tercatat sebesar Rp2.645.000, sedangkan harga setelah dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) 0,25 persen menjadi Rp2.651.613.

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Sementara itu, pecahan terkecil 0,5 gram dipasarkan dengan harga dasar Rp1.372.500 atau Rp1.250.931 setelah pajak.

Selain emas batangan reguler, tersedia pula beberapa edisi khusus, seperti Gift Series, Selamat Idulfitri, Imlek, dan Batik Seri III yang ditawarkan dengan harga berbeda sesuai desain dan beratnya.

Di sisi lain, logam mulia jenis perak murni dan Perak Heritage juga masih dipasarkan dengan harga yang telah mencakup Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 11 persen.

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Berikut rincian harga emas batangan per Senin, 29 Juni 2026, seperti dilansir dari laman logammulia.com

0,5 gram: Rp1.372.500 (Rp1.250.931 setelah PPh)
1 gram: Rp2.645.000 (Rp2.651.613 setelah PPh)
2 gram: Rp5.230.000 (Rp5.243.075 setelah PPh)
3 gram: Rp7.820.000 (Rp7.839.550 setelah PPh)
5 gram: Rp13.000.000 (Rp13.032.500 setelah PPh)
10 gram: Rp25.945.000 (Rp26.009.863 setelah PPh)
25 gram: Rp64.737.000 (Rp64.898.843 setelah PPh)
50 gram: Rp129.395.000 (Rp129.718.488 setelah PPh)
100 gram: Rp258.712.000 (Rp259.358.780 setelah PPh)
250 gram: Rp646.515.000 (Rp648.131.288 setelah PPh)
500 gram: Rp1.292.820.000 (Rp1.296.052.050 setelah PPh)
1.000 gram: Rp2.585.600.000 (Rp2.592.064.000 setelah PPh)

Harga emas Antam hari ini, Senin 29 Juni 2026, mulai dari pecahan 0,5 gram hingga 1 kilogram. Simak daftar harga emas dan perak terbaru secara lengkap
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