Penataan Alun-alun Empang Bogor Dimulai, Usung Konsep Ruang Terbuka Hijau Bersejarah

jabar.jpnn.com, BOGOR - Pemerintah Kota Bogor resmi memulai penataan kawasan Alun-alun Empang di Kecamatan Bogor Selatan sebagai bagian dari upaya menghadirkan ruang publik yang lebih representatif sekaligus mempertahankan nilai sejarah kawasan tersebut.

Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim, meninjau langsung dimulainya proses penataan pada Minggu (28/6/2026).

Penataan yang telah direncanakan sejak beberapa tahun lalu akhirnya dapat direalisasikan setelah status pengelolaan lahan memperoleh kepastian melalui penetapan nazhir wakaf resmi Masjid Agung At Thohiriyah Empang oleh Kementerian Agama.

"Alhamdulillah, akhirnya kita bisa memulai sebuah langkah penataan bersama," kata Dedie.

Menurutnya, kawasan Empang memiliki nilai sejarah yang penting bagi Kota Bogor. Pada masa kolonial Belanda, wilayah tersebut dikenal sebagai Sukahati dan pernah menjadi pusat pemerintahan Kabupaten Bogor.

"Di sinilah tempat dimulainya pemerintahan di Kota Bogor pada masa pemerintahan kolonial Belanda. Sekarang ada kesempatan untuk ditata. Karena prosesnya sudah berjalan dan pihak nazhir memiliki keinginan yang sama, tentu penataan ini harus segera dimulai," ujarnya.

Dedie menjelaskan, kawasan seluas sekitar 3.000 meter persegi itu akan dikembalikan pada fungsi utamanya sebagai alun-alun.

Namun, penataan juga akan menyesuaikan kebutuhan masyarakat saat ini dengan menghadirkan berbagai fasilitas pendukung.