Prakiraan Cuaca Jabodetabek 29 Juni 2026: Hujan Ringan Berpotensi Turun pada Sore hingga Malam Hari

jabar.jpnn.com, BOGOR - Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) diprakirakan didominasi cuaca cerah berawan hingga berawan tebal sepanjang Senin (29/6/2026).

Meski demikian, hujan ringan diperkirakan berpotensi terjadi di sejumlah wilayah pada sore hingga menjelang malam.

Berdasarkan prakiraan cuaca untuk periode Senin, 29 Juni 2026 pukul 07.00 WIB hingga Selasa, 30 Juni 2026 pukul 07.00 WIB, kondisi cuaca pada pagi hari atau pukul 07.00–13.00 WIB secara umum cerah berawan hingga berawan tebal.

Pada periode tersebut, hujan ringan hanya berpotensi terjadi secara lokal di sebagian wilayah Kepulauan Seribu.

Memasuki siang hingga sore hari, pukul 13.00–19.00 WIB, cuaca di Jabodetabek masih didominasi cerah berawan hingga berawan tebal.

Namun, menjelang malam, hujan ringan diprakirakan turun di sebagian wilayah Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Kota Tangerang Selatan, Kabupaten Tangerang, Kabupaten dan Kota Bogor, serta Kota Depok.

Sementara itu, kondisi cuaca pada malam hari hingga dini hari diperkirakan tetap cerah berawan hingga berawan tebal tanpa potensi cuaca signifikan.

Untuk suhu udara, wilayah Kota dan Kabupaten Bogor diprakirakan berada pada kisaran 23 hingga 32 derajat Celsius.