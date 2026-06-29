Prakiraan Cuaca Jawa Barat 29 Juni 2026: Waspada Hujan Disertai Angin Kencang Siang hingga Malam

jabar.jpnn.com, BOGOR - Sejumlah wilayah di Jawa Barat diprakirakan berpotensi mengalami hujan dengan intensitas ringan hingga sedang pada Senin (29/6/2026).

Masyarakat juga diimbau mewaspadai potensi angin kencang yang diperkirakan terjadi mulai menjelang siang hingga malam hari.

Berdasarkan prakiraan cuaca, kondisi cuaca pada pagi hari, pukul 07.00 hingga 13.00 WIB, secara umum cerah hingga cerah berawan.

Namun, hujan ringan berpotensi terjadi secara lokal dengan durasi singkat di sebagian wilayah Kabupaten dan Kota Bogor, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Bandung, Kabupaten Purwakarta, serta Kabupaten Subang.

Memasuki siang hingga sore hari atau pukul 13.00 hingga 19.00 WIB, cuaca diprakirakan berubah menjadi cerah berawan hingga berawan.

Pada periode ini, potensi hujan ringan hingga sedang diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten dan Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten dan Kota Bekasi, Kabupaten Karawang, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Subang, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Cianjur, Kabupaten dan Kota Sukabumi, serta Kabupaten Garut.

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Sementara itu, pada malam hari, pukul 19.00 hingga 01.00 WIB, kondisi cuaca umumnya berawan.

Hujan ringan masih berpotensi turun secara lokal di sebagian wilayah Kabupaten dan Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten dan Kota Sukabumi, serta Kabupaten Cianjur.