Meriah! Helaran Mapag Pajajaran Anyar Tutup Hari Jadi ke-544 Bogor

jabar.jpnn.com, KABUPATEN BOGOR - Puncak peringatan Hari Jadi Bogor (HJB) ke-544 berlangsung semarak melalui Helaran Budaya Mapag Pajajaran Anyar yang digelar di Alun-alun Kabupaten Bogor, Minggu (28/6/2026).

Ribuan masyarakat memadati kawasan tersebut untuk menyaksikan karnaval budaya yang menampilkan kekayaan seni, tradisi, dan kreativitas dari seluruh kecamatan di Kabupaten Bogor.

Kegiatan yang menjadi penutup rangkaian Hari Jadi Bogor ke-544 itu dihadiri Bupati Bogor, Rudy Susmanto, bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Bogor.

Helaran Budaya Mapag Pajajaran Anyar menjadi simbol penyambutan "Pajajaran Anyar" sekaligus memperkuat semangat persatuan dan kebersamaan dalam membangun Kabupaten Bogor sebagai bagian dari Indonesia.

Dalam sambutannya, Rudy Susmanto mengaku bangga melihat antusiasme masyarakat yang hadir memeriahkan puncak peringatan Hari Jadi Bogor.

"Alhamdulillah, hari ini di penghujung rangkaian peringatan Hari Jadi Bogor ke-544, saya bangga menyaksikan Helaran Budaya Mapag Pajajaran Anyar yang berlangsung sangat meriah," ujarnya.

Menurut Rudy, tingginya partisipasi masyarakat menunjukkan bahwa persatuan merupakan kekuatan utama Kabupaten Bogor.

"Ribuan masyarakat hadir dengan penuh antusias menyaksikan keberagaman seni, budaya, dan kreativitas dari seluruh kecamatan serta perangkat daerah. Ini membuktikan bahwa kekuatan terbesar Kabupaten Bogor adalah persatuan," katanya.