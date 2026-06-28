Festival Heritage Depok Lama 2026 Resmi Digelar, Awal Kebangkitan Kawasan Bersejarah

jabar.jpnn.com, DEPOK - Festival Heritage Depok Lama 2026 menjadi tonggak dimulainya transformasi kawasan Depok Lama sebagai pusat wisata sejarah berbasis living heritage sekaligus kawasan ekonomi kreatif baru di Kota Depok.

Ketua panitia festival yang juga anggota Tim Percepatan Pembangunan Prioritas Daerah (TP3D) Kota Depok, Ratu Ratna Damayanti, mengatakan penyelenggaraan festival tersebut merupakan bagian dari program unggulan Pemerintah Kota (Pemkot) Depok dalam merevitalisasi kawasan bersejarah Depok Lama.

Menurutnya, festival menjadi langkah awal untuk menghidupkan kawasan melalui berbagai aktivitas budaya dan kreatif sebelum pembangunan infrastruktur selesai dilaksanakan.

"Festival ini adalah langkah awal untuk memperkuat realisasi program revitalisasi Depok Lama. Sebelum pembangunan infrastruktur berjalan penuh, kita mulai dengan menghidupkan kawasan ini melalui kegiatan kreatif," ujar Ratu Ratna Damayanti.

Ia menjelaskan, penataan kawasan telah dimulai, salah satunya melalui pembangunan jalur pedestrian.

Namun, revitalisasi tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, melainkan juga harus dibarengi dengan aktivitas budaya yang melibatkan masyarakat.

"Setelah pedestrian mulai dieksekusi, kita hidupkan kawasan ini dengan berbagai kegiatan. Kita dorong partisipasi masyarakat, khususnya Kaum Depok, karena kekuatan utama kawasan ini ada pada living heritage-nya," katanya.

Living Heritage Jadi Daya Tarik Utama