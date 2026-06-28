Rumah Dua Lantai di Depok Hangus Terbakar, Dugaan Penyebabnya Korsleting Listrik

jabar.jpnn.com, DEPOK - Sebuah rumah dua lantai di Jalan Cakung, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, mengalami kebakaran pada Minggu (28/6/2026).

Peristiwa tersebut menghanguskan sebagian bangunan rumah, namun tidak menimbulkan korban jiwa.

Kepala Bidang Pengendalian Operasional Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) dan Penyelamatan Kota Depok, Tesy Haryati, mengatakan pihaknya menerima laporan kebakaran dari warga dan segera mengerahkan empat unit mobil pemadam kebakaran beserta belasan personel ke lokasi kejadian.

"Setelah menerima laporan, kami langsung menerjunkan empat unit mobil pemadam dan belasan personel untuk melakukan pemadaman," ujar Tesy.

Berdasarkan hasil penanganan awal, api diduga pertama kali muncul dari salah satu kamar yang berada di lantai dua rumah.

Petugas menduga kebakaran dipicu oleh korsleting atau arus pendek listrik pada salah satu perangkat elektronik di dalam rumah.

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"Dugaan sementara kebakaran berasal dari korsleting listrik," kata Tesy.

Selain memadamkan api, petugas Damkar juga berhasil mengevakuasi sejumlah barang berharga milik penghuni rumah, di antaranya sebuah laptop dan uang tunai.