1.000 Pelari dari Berbagai Daerah Meriahkan Era Trail Run 2026 di Bogor

jabar.jpnn.com, BOGOR - Jaringan ritel perangkat telekomunikasi erafone kembali menghadirkan inovasi dalam membangun gaya hidup aktif melalui penyelenggaraan Era Trail Run 2026, yang menjadi bagian dari rangkaian program Jelajah Era.

Ajang lari lintas alam tersebut akan berlangsung di The Jungle Waterpark, Bogor, pada Minggu, 28 Juni 2026, dan diikuti sekitar hampir 1.000 pelari yang telah mendaftar melalui situs resmi penyelenggara.

Ratusan pelari tersebut didominasi oleh warga Kota dan Kabupaten Bogor yang merupakan pelanggan setia erafone.

Era Trail Run 2026 merupakan kelanjutan dari program Jelajah Era yang sebelumnya sukses menghadirkan kegiatan trekking di Curug Cibimbing, Jawa Barat.

Program tersebut mengajak masyarakat mengeksplorasi potensi wisata alam sekaligus menerapkan gaya hidup sehat melalui aktivitas luar ruang.

Pada tahun ini, konsep kegiatan dikembangkan menjadi ajang trail running yang memadukan olahraga, eksplorasi alam, dan tantangan ketahanan fisik.

Peserta dapat memilih tiga kategori lomba, yakni 5 kilometer, 10 kilometer, dan 15 kilometer, sehingga kegiatan ini dapat diikuti oleh pelari pemula maupun pelari trail berpengalaman.

Sebagai bagian dari Erajaya Group melalui PT Erafone Artha Retailindo, erafone menyatakan bahwa penyelenggaraan Era Trail Run merupakan bentuk komitmen perusahaan dalam menghadirkan pengalaman yang menggabungkan teknologi, olahraga dan gaya hidup.