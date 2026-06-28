Pemkot Depok Buka 200 Kuota Beasiswa Maung, Guru PAUD hingga Mahasiswa Bisa Daftar

jabar.jpnn.com, DEPOK - Pemerintah Kota (Pemkot) Depok melalui Dinas Sosial (Dinsos) terus mematangkan pelaksanaan Program Beasiswa Manusia Unggul (Maung) 2026.

Salah satu langkah yang dilakukan adalah menggelar sosialisasi kepada sekolah, guru, serta pengelola Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) agar informasi mengenai program tersebut dapat diterima secara menyeluruh.

Kepala Dinas Sosial Kota Depok, Utang Wardaya, mengatakan sosialisasi merupakan bagian dari upaya pemerintah memastikan seluruh calon penerima manfaat memahami syarat, mekanisme, dan tujuan program beasiswa.

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"Kami berkewajiban memberikan informasi selengkap-lengkapnya dan menyosialisasikan program ini kepada seluruh stakeholder, terutama calon penerima manfaat," ujar Utang.

Ia menjelaskan, sebelumnya Dinsos telah menggelar sosialisasi kepada jenjang SMA, SMK, dan Madrasah Aliyah (MA).

Selanjutnya, kegiatan serupa juga diberikan kepada guru dan pengelola PAUD di Kota Depok.

"Beberapa waktu lalu kami sudah melakukan sosialisasi kepada SMA, SMK, dan MA, kemudian hari ini kepada guru dan pengelola PAUD," katanya.

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