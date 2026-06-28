JPO Paledang Resmi Dibongkar, Ini Alasan Pemkot Bogor Menggantinya dengan Pelican Crossing

jabar.jpnn.com, KOTA BOGOR - Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor resmi memulai pembongkaran Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) di simpang Jalan Kapten Muslihat–Jalan Paledang–Jalan Mayor Oking, Jumat (26/6/2026) malam.

Pembongkaran dilakukan karena kondisi konstruksi jembatan dinilai telah mengalami kerusakan serius dan berpotensi membahayakan keselamatan masyarakat.

Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim, meninjau langsung proses pembongkaran tersebut bersama jajaran Pemerintah Kota Bogor.

Menurut Dedie, hasil pemeriksaan menunjukkan struktur JPO Paledang telah mengalami korosi sehingga tidak lagi layak digunakan.

Selain faktor keselamatan, keberadaan jembatan juga dinilai kurang ramah bagi kelompok rentan seperti lansia, anak-anak, dan perempuan.

"Kondisinya sudah korosi, harus dibongkar. Selain itu juga selama ini mungkin kita tidak sadari masyarakat yang nyebrang ke sini ternyata membutuhkan usaha. Ibu-ibu, orang tua, anak-anak kesulitan karena sangat tinggi," ujar Dedie di lokasi peninjauan.

Ia menjelaskan, pembongkaran JPO menjadi bagian dari upaya Pemkot Bogor mewujudkan kota yang lebih ramah terhadap pejalan kaki.

Sebagai penggantinya, fasilitas penyeberangan akan dipindahkan ke permukaan jalan melalui pembangunan pelican crossing atau zebra cross yang dilengkapi pengaturan lalu lintas.