Mau Beli Emas? Cek Daftar Harga Terbaru per 28 Juni 2026 di Sini!

jabar.jpnn.com, BOGOR - Harga emas batangan pada Minggu, 28 Juni 2026, mengalami penyesuaian.

Berdasarkan daftar harga terbaru dari laman logammulia.com, emas batangan ukuran 1 gram dipasarkan seharga Rp2.660.000 sebelum pajak.

Setelah dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) sebesar 0,25 persen, harganya menjadi Rp2.666.650.

Untuk emas batangan ukuran 0,5 gram, harga dasar tercatat Rp1.380.000, sedangkan harga setelah pajak mencapai Rp1.383.450.

Sementara itu, emas batangan ukuran 5 gram dijual Rp13.075.000 atau Rp13.107.688 setelah pajak.

Adapun ukuran 10 gram dipasarkan seharga Rp26.095.000 dan menjadi Rp26.160.238 setelah dikenakan pajak.

Pada ukuran yang lebih besar, emas batangan 25 gram dibanderol Rp65.112.000, sedangkan ukuran 50 gram mencapai Rp130.145.000. Untuk emas batangan 100 gram, harga yang berlaku sebesar Rp260.212.000 sebelum pajak.

Investor yang mengincar emas dalam jumlah besar dapat memilih emas batangan ukuran 250 gram seharga Rp650.265.000, ukuran 500 gram Rp1.300.320.000, serta ukuran 1 kilogram atau 1.000 gram yang dipasarkan Rp2.600.600.000 sebelum pajak.