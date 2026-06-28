Prakiraan Cuaca Jabodetabek Hari Ini: Hujan Ringan Berpotensi Guyur Sejumlah Wilayah di Sore hingga Malam

jabar.jpnn.com, BOGOR - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan kondisi cuaca di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) pada Minggu, 28 Juni 2026 hingga Senin, 29 Juni 2026, secara umum didominasi kondisi cerah berawan hingga berawan tebal.

Namun, sejumlah wilayah diperkirakan berpotensi mengalami hujan ringan pada waktu tertentu.

Berdasarkan prakiraan cuaca BMKG, pada Minggu pagi, pukul 07.00 hingga 13.00 WIB, kondisi cuaca di wilayah Jabodetabek secara umum diperkirakan cerah berawan hingga berawan tebal.

Meski demikian, hujan ringan berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kepulauan Seribu.

Memasuki siang hingga sore hari, pukul 13.00 hingga 19.00 WIB, cuaca diprediksi masih didominasi kondisi cerah berawan hingga berawan tebal.

Menjelang malam, hujan ringan berpotensi turun di sebagian wilayah Jakarta Selatan, Kabupaten Bogor, Kota Tangerang Selatan, dan Kabupaten Tangerang.

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Pada malam hari, pukul 19.00 hingga 01.00 WIB, kondisi cuaca di Jabodetabek diprakirakan tetap berada pada kategori cerah berawan hingga berawan tebal.

Sementara itu, potensi hujan ringan masih dapat terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Bogor.