Warung Kopi Merakyat Hadir di Jalan Ibrahim Adjie, Berawal dari Kesulitan Pegawai

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Berawal dari kesulitan puluhan pegawai mencari tempat makan di sekitar kantor, PT Jembatan Utama Solusi Teknologi justru melihat peluang untuk membuka usaha kuliner.

Perusahaan yang selama ini bergerak di bidang pendingin ruangan (AC) itu resmi membuka Warung Indo (Warkop) JustFoodHub.id di Jalan Ibrahim Adjie Nomor 81, Kota Bandung.

Direktur PT Jembatan Utama Solusi Teknologi, Yabes Qaisario Tarigan, mengatakan ide membuka warung makan muncul dari kebutuhan sehari-hari para karyawannya.

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"Pegawai kami ada 27 orang dan mereka susah cari makan. Harus ke Babakan Sari, Antapani atau ke daerah belakang. Akhirnya kami berpikir kenapa tidak sekalian membuka tempat makan sendiri," kata Yabes dikutip Minggu (28/6/2026).

Menurutnya, usaha tersebut bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan pegawai, tetapi juga membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar.

Sebagian tenaga kerja yang direkrut bahkan berasal dari rekomendasi para karyawan.

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Yabes menyebut kehadiran usaha barunya mendapat sambutan positif dari warga maupun lingkungan setempat.

"Sebenarnya niatnya sederhana, bagaimana membuka peluang. Orang-orang yang bekerja di sini juga sebagian besar dari rekomendasi pegawai kami. Syukurnya semua mendukung, dari warga sampai lingkungan sekitar," ujarnya.