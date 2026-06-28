Sebagian Wilayah Jawa Barat Berpotensi Diguyur Hujan Ringan pada Siang hingga Malam Hari

jabar.jpnn.com, BOGOR - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan kondisi cuaca di wilayah Jawa Barat pada Minggu, 28 Juni 2026, secara umum akan didominasi cuaca cerah hingga berawan.

Namun demikian, sejumlah daerah diperkirakan berpotensi mengalami hujan ringan berskala lokal pada siang hingga malam hari.

Berdasarkan prakiraan cuaca yang dirilis BMKG, kondisi cuaca pada pagi hari, mulai pukul 07.00 hingga 13.00 WIB, diprediksi cerah hingga berawan di sebagian besar wilayah Jawa Barat.

Memasuki siang hingga sore hari, pukul 13.00 hingga 19.00 WIB, cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan.

Pada periode ini, terdapat potensi hujan ringan berskala lokal yang dapat terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Bogor, Kabupaten Cianjur, dan Kabupaten Sukabumi.

Sementara itu, pada malam hari, pukul 19.00 hingga 01.00 WIB, kondisi cuaca diprakirakan berawan.

Potensi hujan ringan berskala lokal masih berpeluang terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Bogor dan Kabupaten Sukabumi.

Adapun pada dini hari, pukul 01.00 hingga 07.00 WIB, cuaca di wilayah Jawa Barat diperkirakan berada dalam kondisi berawan.