Korban Penganiayaan Kekasih di Bandung, Akan Menjalani Operasi Rekonstruksi Wajah

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - YTR, perempuan yang dianiaya berat oleh kekasihnya di Bandung, akan menjalani rekonstruksi wajah untuk memperbaiki bagian yang rusak akibat dipukul tersangka, Taufik Hidayat.

Direktur Utama RS Hasan Sadikin (Dirut RSHS), dr Rachim Dinata Marsidi mengatakan, bagian wajah dari YTR akan sulit untuk kembali ke kondisi semula meski sudah dilakukan operasi rekonstruksi.

"Yang paling berat adalah di bagian wajah, dan ini direncanakan bertahap, namanya rekonstruksi ya. Jadi bukan kecantikan, ini adalah mengembalikan, rekonstruksi itu supaya bisa lagi mendekatilah. Kalau sempurna, sangat-sangat sulit," kata Rachim di Bandung, Sabtu (27/6/2026).

Meski akan sulit, Rachim mengatakan pihaknya akan tetap berupaya melakukan yang terbaik. Rekonstruksi pada bagian wajah korban akan dilakukan secara bertahap selama tiga bulan ke depan.

"Itu kurang lebih lebih dari 3 bulan, kami akan bertahap melakukan rekonstruksi di wajah ini. Karena dari mulai mulut, hidung, pipi ya," ucapnya.

Untuk perawatan YTR, Rachim mengatakan, terdapat 40 orang dari berbagai dokter spesialis di RSHS Bandung. Mereka terdiri dari dokter penyakit dalam, bedah mulut, bedah plastik, penyakit dalam, psikiater, hingga ahli gizi.

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"Hasan Sadikin sudah membentuk 40 orang tim untuk menangani ibu (YTR) ini," tuturnya.

Sementara, sebelum dilakukan rekonstruksi, saat ini YTR sedang menjalani pembersihan infeksi pada bagian kepalanya. Selama proses pembersihan infeksi, orang-orang yang menjenguk korban akan dibatasi.