Daftar Lengkap Rotasi Kapolres di Jawa Barat

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) melakukan rotasi sejumlah Kapolres yang ada di wilayah Jawa Barat.

Hal itu tertuang dalam Surat Telegram (TR) yang dikeluarkan pada Kamis (25/6/2026) dan ditandatangani langsung oleh AsSDM Kapolri, Irjen Anwar.

Kapolres di Jabar yang dirotasi yakni Kapolres Tasikmalaya, Kapolres Ciamis, Kapolres Garut, Kapolres Cimahi, Kapolres Subang, Kapolres Sukabumi, Kapolres Indramayu, Kapolres Karawang, dan Kapolres Sumedang.

Karopenmas Div Humas Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko, mengatakan mutasi merupakan hal yang lazim dalam organisasi sebagai bentuk pembinaan karier sekaligus upaya meningkatkan kinerja institusi.

"Mutasi dan promosi jabatan merupakan bagian dari dinamika organisasi yang bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme, kapasitas kepemimpinan, serta efektivitas pelaksanaan tugas Polri dalam memberikan pelayanan, perlindungan, dan pengayoman kepada masyarakat," kata Trunoyudo melalui keterangannya, dikutip Sabtu (27/6).(mcr27/jpnn)

Berikut ini daftar nama Kapolres yang mutasi jabatan:

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1. Kapolres Tasikmalaya: AKBP Wahyu Pristha Utama digantikan AKBP Ade Papa Rihi;

2. Kapolres Ciamis: AKBP Hidayatullah digantikan AKBP Eko Iskandar;