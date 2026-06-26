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IJTI Angkat Bicara soal Dugaan Pelarangan Liputan Kasus Penemuan Mayat di Apartemen Depok

Jumat, 26 Juni 2026 – 22:30 WIB
IJTI Angkat Bicara soal Dugaan Pelarangan Liputan Kasus Penemuan Mayat di Apartemen Depok - JPNN.com Jabar
Potret Apartemen Saladin. Foto : Lutviatul Fauziah/jpnn

jabar.jpnn.com, DEPOK - Seorang pria ditemukan meninggal dunia di lantai P6 Apartemen Saladin Mansion, Jalan Margonda Raya, Kota Depok, Jumat (26/6).

Hingga berita ini ditulis, penyebab pasti kematian korban masih belum diketahui dan masih menunggu penanganan serta penyelidikan lebih lanjut dari pihak berwenang.

Berdasarkan informasi yang dihimpun di lokasi, korban ditemukan dalam kondisi mengalami luka serius di bagian kepala.

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Aparat kepolisian telah berada di lokasi untuk melakukan penanganan dan pengumpulan keterangan.

Sementara itu, sejumlah wartawan yang datang ke lokasi untuk melakukan peliputan mengaku mengalami kendala saat berupaya memperoleh informasi dan dokumentasi terkait peristiwa tersebut.

Menurut keterangan sejumlah jurnalis di lokasi, seorang yang disebut sebagai perwakilan manajemen Apartemen Saladin Mansion meminta awak media untuk tidak mengambil gambar dan menghapus dokumentasi yang telah diambil.

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"Jangan ambil gambar, tolong dihapus ya," ujar seseorang yang disebut sebagai perwakilan manajemen kepada wartawan di lokasi.

Sejumlah wartawan juga mengaku telah menunjukkan kartu identitas pers, namun tetap diminta untuk tidak melakukan peliputan.

Seorang pria ditemukan tewas di lantai P 6 Apartemen Saladin Mansion, tetapi pihak manajemen menghalangi sejumlah wartawan yang hendak melakukan peliputan
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TAGS   apartemen saladin mansion penemuan mayat pelarangan peliputan IJTI undang-undang pers wartawan dilarang meliput

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