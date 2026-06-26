Berbagi di Bulan Muharam, PT RKM Gelar Santunan untuk Ratusan Anak Yatim di Depok

jabar.jpnn.com, DEPOK - PT Rapik Karya Mandiri (RKM) menggelar kegiatan santunan bagi ratusan anak yatim, janda, dan dhuafa di wilayah Sukatani, Kecamatan Tapos, Kota Depok, Jumat (26/6).

Kegiatan sosial tersebut juga diisi dengan tausiah yang disampaikan oleh penceramah nasional, Ustaz Sholeh Mahmoed atau yang dikenal dengan nama Ustaz Solmed.

Direktur Utama PT RKM, Irfan Januar, mengatakan bahwa kegiatan santunan tersebut merupakan agenda rutin yang selama ini dijalankan perusahaan sebagai bentuk kepedulian sosial kepada masyarakat.

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"Sebenarnya setiap bulan kami rutin melakukan santunan. Tetapi untuk mengundang ke rumah itu biasanya di momen tertentu saja, seperti peringatan 10 Muharam atau Lebaran Yatim," ujar Irfan.

Menurut dia, penerima manfaat dalam kegiatan tersebut berasal dari lima rukun warga (RW) di wilayah sekitar. Tercatat sebanyak 273 anak yatim menerima santunan, ditambah dengan janda dan dhuafa, sehingga total penerima mencapai lebih dari 300 orang.

"Untuk jumlah anak yatim dari lima RW ada 273, ditambah lagi dengan janda dan dhuafa, totalnya lebih dari 300 orang yang kami berikan santunan," katanya.

Dalam kegiatan tersebut, para penerima santunan mendapatkan bantuan berupa paket sembako dan uang tunai.

Irfan menuturkan, kegiatan berbagi dengan anak yatim merupakan bagian dari ajaran Islam yang diyakininya membawa keberkahan dalam kehidupan.