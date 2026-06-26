Hardiknas Jadi Momentum Dorong Kesiapan Belajar Anak Lewat Kebiasaan Sarapan Sehat

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Momentum Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) dimanfaatkan untuk mengingatkan pentingnya kesiapan anak dalam mengikuti proses pembelajaran di sekolah.

Selain metode belajar yang semakin interaktif, kebiasaan memulai hari dengan sarapan bergizi dinilai menjadi salah satu faktor yang mendukung fokus dan semangat belajar siswa.

Hal itu mengemuka dalam rangkaian kegiatan edukasi yang digelar di Kabupaten Bandung bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung.

Kegiatan tersebut diikuti 1.806 pemenang kompetisi dari 26 kecamatan dan 301 sekolah, serta dihadiri 301 kepala sekolah.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung, Asep Kusumah mengatakan, kolaborasi berbagai pihak diperlukan untuk mendukung kualitas pembelajaran anak di sekolah.

"Pendidikan tidak hanya berkaitan dengan proses belajar di kelas, tetapi juga bagaimana menciptakan lingkungan yang mendukung kesiapan anak untuk belajar secara optimal. Karena itu, pembiasaan positif seperti sarapan sehat dan pendekatan belajar yang lebih interaktif perlu terus diperkuat bersama," kata Asep, dalam keterangannya, Jumat (26/6/2026).

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Menurutnya, proses pembelajaran saat ini tidak lagi hanya berfokus pada kemampuan menghafal, tetapi juga mendorong siswa berpikir kritis, berdiskusi, serta memahami materi secara lebih mendalam.

Kondisi tersebut membutuhkan kesiapan fisik dan mental anak sejak pagi hari agar mampu mengikuti pembelajaran secara optimal.